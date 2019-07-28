Футбол

«Зенит» вторым после ЦСКА набрал больше 1000 очков в РПЛSports.ru вчера в 09:59

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
«Зенит» победил «Оренбург» (2:0) в 3-м туре чемпионата России. Петербургский клуб, таким образом, набрал 1001-е очко за всю историю своих выступлений в РПЛ.
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