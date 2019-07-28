«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел отметку в 1000 набранных очков в Премьер-лиге. Азмун забил самый быстрый гол сезона.

«Зенит» вторым после ЦСКА набрал больше 1000 очков в РПЛ

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