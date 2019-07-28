Футбол

«Зенит» вторым после ЦСКА набрал больше 1000 очков в РПЛSports.ru 09:59

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел отметку в 1000 набранных очков в Премьер-лиге. Азмун забил самый быстрый гол сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» вторым после ЦСКА преодолел рубеж в 1000 набранных очков в РПЛ

Sport24.ru09:30

«Зенит» — вторая команда после ЦСКА, преодолевшая рубеж в 1000 очков в РПЛ

Sportbox.RU10:09

Только «Оренбург» и «Сочи» не набрали очков в первых 3 турах РПЛ

Sports.ru10:41

«Зенит» — второй клуб в истории России, набравший более 1000 очков

Metaratings09:42

«Зенит» — вторая команда после ЦСКА, преодолевшая рубеж в 1000 очков в РПЛ

Матч ТВ10:09

«Зенит» — второй клуб после ЦСКА, преодолевший рубеж в 1000 очков в РПЛ

Чемпионат09:23

«Зенит» - второй клуб после ЦСКА, набравший больше 1000 очков в российской премьер-лиге

Спорт-Экспресс09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Политика

В Британии заявили, что Лондон должен быть готов к брекситу без сделки

Майкл Гоув, координатор подготовительной работы британского правительства по реализации «жёсткого» брексита, в интервью The Sunday Times заявил, что Лондон должен быть готов к выходу из ЕС без соглашения.
Обновлено в 14:20
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 17:32
Наука

Работа человека деформирует или восполняет мозг

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Культура

Аниме о монстрах-идолах «Зомбилэнд-сага» получит продолжение

Трейлер сериала «Зомбилэнд-сага» Авторами первого сезона аниме-сериала от студии MAPPA были: режиссёр Мунэхиса Сакай, в своё время работавший над аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл», компоновщик серий Сигэру Муракоси («Безумный азарт») и композитор Ясухару Таканаси, написавший музыку к не одному десятку аниме, например, к сериалам «Усопшие» и «Хвост феи».
Обновлено в 17:39
Политика

Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 миллионами рублей

Обновлено в 15:36
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче

Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Политика

Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено 26 июля в 14:46
Общество

Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Обновлено в 17:51
Общество

В Амурской области эвакуируют местных жителей в связи с паводком

По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах. 25 июля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 07:34
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек

В результате аварии с участием нескольких автомобилей на трассе «Таврида» пострадали семь человек, среди них пятеро детей.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Невельске водитель «Лады» без прав ушел в кювет

27 июля в 14 часов 30 минут 49-летний водитель, лишенный права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем "Лада", двигался в северном направлении по улице Приморской в Невельске.
Обновлено в 19:26
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Футбол

«Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле

Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Женщину во время бега убило ударом молнии

Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Политика

Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве

"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 18:27
Космос

В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны

В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
Обновлено 26 июля в 06:32
Здоровье

Названы 7 продуктов для вывода шлаков из организма

Эксперты назвали 7 продуктов, которые выводят шлаки из организма. Среди них выделили капусту и репчатый лук.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России

В России все больше говорят о теме репродуктивного насилия: нарушениях и агрессии со стороны персонала роддомов по отношению к пациенткам.
Обновлено в 17:03
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Футбол

Месси танцует с женой на Ибице. Видео

На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют.
Обновлено в 16:37
Космос

Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship

Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено 26 июля в 05:52
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное