Футбол
«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет СемакФонтанка.Ру 11:14
Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Как написал в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, личную заинтересованность в трансфере высказал главный тренер Сергей Семак.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
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ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
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Злобные инопланетяне десантировались в нескольких точках планеты, готовится страшный удар – уфологи
Уфологи бьют тревогу: в нескольких местах планеты замечены странные объекты, указывающие на коварные планы пришельцев с таинственной планеты Икс.
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Рябков не исключил встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде
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В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России
С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.
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Google официально закрыла проект поисковика с цензурой для Китая
На слушании Судебного комитета Сената США вице-президент компании по связям с государством Каран Бхатия сообщил, что работа над системой с кодовым названием Dragonfly прекращена и Google не планирует запускать в регионе поисковую систему.
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
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В Петербурге двух гвардейцев обвиняют в попытке подбросить наркотики
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Росгвардии, которые подозреваются в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег.
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Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
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Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
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Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено в 10:47
Космос
СМИ напомнили о секретном плане США сбросить на Луну атомную бомбу
США планировали сбросить атомную бомбу на поверхность Луны незадолго до посадки «Аполлона-11».
Обновлено в 08:31
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
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Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам
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В Москве затопило Дмитровское шоссе
Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.
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Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый".
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МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
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Обновлено в 08:54
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В «Зените» рассказали, где продолжит карьеру футболист Заболотный
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг будущего в команде форварда Антона Заболотного.
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Путин наградил пилотов, посадивших горящий самолет
Президент России Владимир Путин наградил пилотов, экстренно посадивших горящий самолет в августе прошлого года, орденами Мужества.
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