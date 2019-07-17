Футбол

«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет СемакФонтанка.Ру 11:14

Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Как написал в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, личную заинтересованность в трансфере высказал главный тренер Сергей Семак.
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«Зенит» включился в борьбу за Гилерме

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Нобель Арустамян: «„Зенит“ включился в борьбу за Гилерме»

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«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак

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«Зенит» вступил в борьбу за Гилерме

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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