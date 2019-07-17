Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Как написал в своем телеграм-канале комментатор Нобель Арустамян, личную заинтересованность в трансфере высказал главный тренер Сергей Семак.

«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак

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