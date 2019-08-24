Футбол
«Зенит» встретится с «Уфой» в седьмом туре РПЛGazeta.SPb вчера в 20:59
Иванов последний раз работал на встрече "Динамо" и петербуржцев — "Зенит" выиграл со счетом 2:0. Напомним, "Зенит" на время лишился двух мощных игроков, нападающих Себастьяна Дриусси и Малкома. Последний на днях рассказал о своих чувствах к клубу Петербурга, о чем GazetaSPb ранее сообщила.
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Футбол
Роналду: «Фелиш может повторить мой успех в Испании»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о перспективах своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико».
Обновлено в 03:29
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Авто
Стала известна цена нового отечественного автомобиля Aurus Senat
Названа стоимость нового отечественного автомобиля Aurus Senat.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено вчера в 04:55
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за любви к роскоши
Бывший королевский обозреватель Дункан Ларкомб заявил, что принц Гарри может потерять свою популярность и существенно подпортить свой рейтинг из-за пристрастия к роскоши.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Бывший советник Трампа заявил о психических проблемах президента
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи рассказал о психических проблемах своего экс-руководителя.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
Обновлено вчера в 11:22
Кино
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут фильмы о Петербурге
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
Обновлено вчера в 12:13
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек.
Обновлено 21 августа в 23:48
Баскетбол
«Лейкерс» подпишет контракт с Ховардом
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее подпишет контракт с Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 02:42
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" из-за недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 00:59
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54