Футбол

«Зенит» встретится с «Уфой» в седьмом туре РПЛGazeta.SPb вчера в 20:59

Тамбов — Динамо
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
Иванов последний раз работал на встрече "Динамо" и петербуржцев — "Зенит" выиграл со счетом 2:0. Напомним, "Зенит" на время лишился двух мощных игроков, нападающих Себастьяна Дриусси и Малкома. Последний на днях рассказал о своих чувствах к клубу Петербурга, о чем GazetaSPb ранее сообщила.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Премьер-лига, 7-й тур: результаты всех матчей

Спорт-Экспресс02:45

Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Тамбова», «Уфа» примет «Зенит», «Краснодар» против «Локомотива»

Sports.ru01:37

Календарь РПЛ сезона-2019/20

ProstoProSport22 августа в 05:55

«Зенит» встретится с «Уфой» в седьмом туре РПЛ

Gazeta.SPbвчера в 20:59

Три субботних матча откроют программу седьмого тура чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 17:36

Седьмой тур РПЛ: «Зенит» в Уфе без Семака, «Краснодар» примет «Локомотив»

РИА Новостивчера в 17:09

Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 7-го тура

Чемпионат01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Футбол

Роналду: «Фелиш может повторить мой успех в Испании»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о перспективах своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико».
Обновлено в 03:29
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Космос

В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС

Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Авто

Стала известна цена нового отечественного автомобиля Aurus Senat

Названа стоимость нового отечественного автомобиля Aurus Senat.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции

Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Авто

В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено вчера в 04:55
Транспорт

В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути

Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено 22 августа в 22:40
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Здоровье

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»

Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось

Обновлено вчера в 13:57
Общество

Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за любви к роскоши

Бывший королевский обозреватель Дункан Ларкомб заявил, что принц Гарри может потерять свою популярность и существенно подпортить свой рейтинг из-за пристрастия к роскоши.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Бывший советник Трампа заявил о психических проблемах президента

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи рассказал о психических проблемах своего экс-руководителя.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году

Обновлено вчера в 11:22
Кино

В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут фильмы о Петербурге

В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
Обновлено вчера в 12:13
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек.
Обновлено 21 августа в 23:48
Баскетбол

«Лейкерс» подпишет контракт с Ховардом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее подпишет контракт с Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 02:42
Кино

Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Роспотребнадзор возбудил дело против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" из-за недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 00:59
Здоровье

В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное