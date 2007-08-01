Футбол

«Зенит» vs ЦСКА, прогноз на РФПЛ 12 маяLoginCasino.com вчера в 06:40

Локомотив — Рубин
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В воскресенье, 12 мая, в рамках 28-го тура РФПЛ пройдет центральный матч дня между «Зенитом» и ЦСКА. В прошлом круге победу одержали «армейцы» со счетом 2:0. Всего в чемпионате России команды провели друг против друга 47 поединков.
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«Зенит» vs ЦСКА, прогноз на РФПЛ 12 мая

LoginCasino.comвчера в 06:40
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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