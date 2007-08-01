Футбол
«Зенит» vs ЦСКА, прогноз на РФПЛ 12 маяLoginCasino.com вчера в 06:40
В воскресенье, 12 мая, в рамках 28-го тура РФПЛ пройдет центральный матч дня между «Зенитом» и ЦСКА. В прошлом круге победу одержали «армейцы» со счетом 2:0. Всего в чемпионате России команды провели друг против друга 47 поединков.
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Хоккей
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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
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Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»
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Политика
Саммит Евросоюза одобрил декларацию о будущем сообщества
Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите одобрили Декларацию Сибиу о стратегии ЕС на ближайшие пять лет.
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Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
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В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
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«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
2. Днем ранее в финал вышел еще один английский клуб — «Ливерпуль» Хорошим примером для «Тоттенхэма» стал полуфинальный матч «Ливерпуля».
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В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
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Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади
Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»
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Шоу-бизнес
Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
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Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Общество
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Один из фигурантов уголовного дела о хищении нефти из трубопровода «Дружба», бывший бенефициар компании «Петронефть» Роман Трушев объявлен в розыск, сообщил «Интерфаксу» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
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Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
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В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
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Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:30
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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