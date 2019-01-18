Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 годМатч ТВ вчера в 23:19

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА. Общий доход питерцев в минувшем году составил 169 млн евро.
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«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

MR7.ru00:11

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходу

Мойка78вчера в 23:26

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

Sportbox.RUвчера в 23:19

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

Матч ТВвчера в 23:19

«Зенит» — единственный российский клуб в топ-30 Европы по доходам за 2017 год

Sport24.ruвчера в 22:10

«Зенит» вошёл в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

Soccer.ruвчера в 21:23

«Зенит» попал в топ-30 европейских клубов по доходам за 2017 год

РИА Новостивчера в 17:45
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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Обновлено вчера в 19:41
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Настю Рыбку задержали в «Шереметьево»

Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) задержали в аэропорту "Шереметьево" по прибытии из Таиланда, сообщила супруга Кириллова Кристина Шереметьева.
Обновлено вчера в 12:20
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Космос

В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в ближайшие 50 лет. Такое заявление сделали российские ученые из Петербургского университета.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено вчера в 22:29
Космос

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект

В двигателях сверхтяжелой ракеты "Ангара" РД-191 обнаружили редкий дефект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НПО "Энергомаш", который производит двигатели для ракет.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21

Обновлено вчера в 23:47
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено 16 января в 12:07
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Сети появилось видео силового задержания Насти Рыбки в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:28
Общество

Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Авто

В России за месяц 26 компаний подняли цены на автомобили

Эксперты отмечают, за последний месяц (за период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) 26 компаний подняли цены на свои модели.
Обновлено вчера в 01:50
Космос

В России началась разработка корабля для космических туристов

Обновлено в 00:02
Здоровье

Отказ от вакцинации впервые вошел в список глобальных угроз здоровью

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте опубликовали список болезней, которые грозят человечеству в 2019 году.
Обновлено вчера в 09:55
Космос

Центр Хруничева объявил о критическом состоянии модуля на МКС

Обновлено вчера в 22:51
Интернет

«Неудаляемый вымогатель»: В Сети «гуляет» новый опасный вирус

"Вирус загружает на компьютер четыре файла, которые парализуют работу операционной системы", - говорят эксперты.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты

Новые iPad появятся в продаже в первой половине 2019 года

Дизайн новых iPad остается неизвестным. Напомним, что iPad Mini в последний раз обновили в 2015 году.
Обновлено вчера в 09:33
Энергетика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Авто

Toyota Land Cruiser Prado для России получил «Стильную» версию

В России стартовали продажи новой специальной версии внедорожника Toyota Land Cruiser Prado под названием Style.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток

Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено вчера в 19:49
Космос

«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»

Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

Ламар Дэвенпорт, убийца приемной внучки известного актера Моргана Фримена, приговорен судом США к 20 годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 23:59
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