Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 годМатч ТВ вчера в 23:19
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА. Общий доход питерцев в минувшем году составил 169 млн евро.
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«Зенит» — единственный российский клуб в топ-30 Европы по доходам за 2017 год
Sport24.ruвчера в 22:10
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