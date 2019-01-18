«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 годМатч ТВ вчера в 23:19

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА. Общий доход питерцев в минувшем году составил 169 млн евро.

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

Футбол Футбол Роман Еременко подписал контракт с «Ростовом»

Футбол Футбол Барселона — Леванте 3:0 Президент "Леванте" Кико Каталан рассказал, что клуб собирается подать жалобу на "Барселону" за нарушение сине-гранатовыми регламента в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, передает "Советский спорт".

Футбол Футбол Феллайни пропустит до 4 недель из-за травмы Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни получил травму икроножной мышцы.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» может предложить краткосрочный контракт Росси Шпоры рассматривают вариант приглашения 31-летнего итальянца на краткосрочный контракт со сдельной платой.

Футбол Футбол Совет директоров «Крыльев Советов» возглавит Александр Фетисов Губернатором перед клубом была поставлена задача о привлечении внебюджетных доходов.

Футбол Футбол «Лестер» продлил контракт с Олбрайтоном до 2022 года Новый контракт с 29-летним английским футболистом рассчитан до лета 2022 года.

Футбол Футбол Жозе Моуринью: «Собираюсь продолжить работу в футболе высшего уровня» Собираюсь остаться там, где должен — в футболе высшего уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать, — сказал португалец.

Футбол Футбол Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online.

Футбол Футбол «Спартак-2» вылетел на сборы в Турцию «Спартак-2» вылетел из Москвы в турецкий Белек, где до 2 февраля пройдет тренировочный сбор команды.

Футбол Футбол ФК «Мордовия» тренируется в двухразовом режиме Футболисты «Мордовии» продолжают интенсивно готовиться к возобновлению сезона. Команда тренируется преимущественно в двухразовом режиме.

Футбол Футбол Мората согласовал контракт с «Атлетико» Новым местом работы 26-летнего игрока станет мадридский "Атлетико". Стороны уже согласовали детали трудового договора.

Футбол Футбол Акбашев: есть риск потерять курский «Авангард» как клуб Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в пятницу пригласил к себе футболистов, чтобы обсудить будущее клуба.

Футбол Футбол Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитра во время игры за Суперкубок Италии против «Ювентуса».