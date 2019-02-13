Баскетбол

«Зенит» во втором овертайме проиграл ВЭФ в Единой лигеМатч ТВ вчера в 14:27

Петербургский «Зенит» на своем паркете уступил рижскому ВЭФ в матче Единой лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 101:102 ОТ. Отметим, что для выявления победителя понадобилось два овертайма.
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ВЭФ победил «Зенит» на последних секундах второго овертайма

Спорт-Экспрессвчера в 14:33

«Зенит» во втором овертайме проиграл ВЭФ в Единой лиге

Матч ТВвчера в 14:27

«Зенит» - ВЭФ: закрепить успех

Все про Спорт ру13 февраля в 14:39

32 очка Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с ВЭФом

Чемпионатвчера в 14:20

Начался матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — ВЭФ

Нева Спортвчера в 12:00

Единая лига ВТБ. «Автодор» обыграл «Калев», «Зенит» примет ВЭФ

Sports.ruвчера в 05:55

«Зенит» в двух овертаймах уступил ВЭФ, прервав пятиматчевую победную серию

Sport24.ruвчера в 14:25
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 01:05, Ашберн
Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Япония изучает возможность отмены виз для россиян

Японские власти изучают возможность отмены краткосрочных виз для россиян, которые намерены посетить страну в туристических целях.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В Магнитогорске встретили выжившего после взрыва Ваню Фокина

Обновлено в 00:53
Политика

Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков

Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Глава Крыма раскритиковал «мусорную реформу»

Глава Крыма Сергей Аксенов считает реформу в сфере обращения с бытовыми отходами «сырым проектом».
Обновлено в 00:56
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Купившая 11 авиабилетов для детей женщина получила компенсацию

Мать-одиночка, которая была вынуждена купить 11 авиабилетов, чтобы перевезти домой от места лечения двоих детей-инвалидов, получила компенсацию от одной из компаний Хабаровска.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Бийске «заминировали» около 100 зданий

В Алтайской крае почти в ста учреждениях наукограда Бийска после поступивших анонимных сообщениях о минировании из зданий эвакуируют людей.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

В Минобороны оценили последствия признания химатаки в Думе фейком

Западные политики постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии после признания продюсера компании Би-би-си Риама Далати о том, что видео из госпиталя в Думе с якобы пострадавшими в результате химатаки людьми было постановочным.
Обновлено в 00:49
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу

Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено вчера в 13:03
Культура

Скончался артист Сергей Захаров

Обновлено вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей

В конце января президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Власти Севастополя просят, чтобы аэропорт Бельбек стал международным

Правительство Севастополя обратилось в Минтранс РФ с просьбой организовать международный пункт пропуска в строящейся гражданской части аэропорта Бельбек, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Российского экономического форума в Сочи.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Опубликованы кадры уничтожения американской бронетехники хуситами

Обновлено в 01:00
Авто

В Белоруссии начали распродавать автомобили КГБ

Самый старый экземпляр — черный седан Mercedes-Benz 230E в 123-м кузове с пробегом 476 тысяч километров.
Обновлено вчера в 13:42
Хоккей

Шайба и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сан-Хосе»

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Дубль в составе победителей оформил Ти Джей Оши, по голу забили Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Кузбассе самоходная артиллерийская установка сбила опору ЛЭП

Самоходная артиллерийская установка сбила опору линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Юргинском районе Кемеровской области, энергетики восстановили электроснабжение, сообщает в пятницу "Кузбассэнерго - РЭС" (филиал "МРСК Сибири").
Обновлено в 00:12
Политика

Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено вчера в 19:52
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Аризону»

«Сент-Луис Блюз» разгромил «Аризону Койотс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Два гола в этом матче забил россиянин Владимир Тарасенко, еще по разу отличились Джоэл Эдмундсон и Роберт Бортуццо.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям

Обновлено вчера в 22:26
Хоккей

Кучеров шестой раз в сезоне набрал в одной игре НХЛ четыре очка

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Происшествия

На Вантовом мосту загорелся грузовик

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, утром 15 февраля на Вантовом мосту загорелся грузовик.
Обновлено в 00:25
Авто

Министр транспорта отшутился на вопрос о покупке Aurus

Министр транспорта РФ Евгений Дмитрих на вопрос планирует ли купить себе Aurus отшутился, что у него нет денег.
Обновлено в 00:28
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено вчера в 12:51
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