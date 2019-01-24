«Зенит» потерпел поражение от «Андорры» в матче ЕврокубкаГазета.Ru вчера в 16:32

Петербургский "Зенит" уступил "Андорре" в выездном матче четвертого тура Топ-16 Еврокубка, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 86:74. У проигравших 19 очков набрал Коди Миллер-Макинтайр, еще 13 в активе у Джейлена Рейнолдса.

«Зенит» потерпел поражение от «Андорры» в матче Еврокубка

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