Футбол
«Зенит» вновь претендует на БаделяSoccer.ru 04:06
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит". В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Стоит отметить, что "Зенит" следит за этим футболистом уже 2 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия
В управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в районе Донецка, которая может спровоцировать срыв очередного перемирия в Донбассе.
Обновлено 13 июня в 12:55
Футбол
Джанлуиджи Буффон назвал причину ухода из «ПСЖ»
Голкипер Джанлуиджи Буффон недавно покинул «ПСЖ». Вратарь объяснил причину своего ухода из команды.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Политика
Отношение британцев к Борису Джонсону показал опрос
Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов, а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 05:08
Хоккей
На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришли 500 тысяч человек
Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян
Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты британских судов.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 07:19
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Новый БИП японских фрегатов назвали похожим на мостик звездолёта
БИП на новом японском фрегате будет находиться глубоко под палубой, что обеспечит ему максимальную живучесть.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Мужчина проник в офис конгрессмена в Нью-Йорке
Полицейские задержали неизвестного, который в субботу пробрался в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с женой Игоря Петренко
Игорь Петренко и Екатерина Климова имеют двух общих сыновей.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Футбол
«Сочи» просмотрит Катрича и автора единственного хет-трика в ФНЛ Самойлова
По данным «Матч ТВ», в «Сочи» едут еще двое потенциальных новичков — полузащитники Анатолий Катрич и Дмитрий Самойлов.
Обновлено в 04:46
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Единоборства
Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма
Обновлено в 04:39
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
Обновлено в 05:03