Футбол

«Зенит» вновь претендует на БаделяSoccer.ru 04:06

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На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит". В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Стоит отметить, что "Зенит" следит за этим футболистом уже 2 года.
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В Италии «Зенит» назвали претендентом на Баделя

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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