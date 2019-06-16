Футбол

«Зенит» вновь претендует на БаделяSoccer.ru 04:06

На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит". В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Стоит отметить, что "Зенит" следит за этим футболистом уже 2 года.
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«Зенит» интересуется Баделем

Советский спорт06:05

СМИ: «Зенит» претендует на Баделя

Спорт-Экспресс04:52

В Италии «Зенит» назвали претендентом на Баделя

Sport24.ru04:37

«Зениту» интересен Бадель

Sport.ru07:00

TMW: «Зенит», «Фенербахче» и «Бордо» претендуют на хавбека «Лацио» Баделя

Sports.ru05:28

«Зенит», «Бордо» и «Фенербахче» претендуют на Баделя

Чемпионат05:24

«Зенит» борется за игрока Хорватии, на которого претендует «Бордо»

Нева Спорт05:53
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Спорт

В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист

В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя

Обновлено в 08:01
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Обновлено в 07:09
Спорт

Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали

Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Политика

Беспрекословное подчинение Вашингтону угрожает лидерству Польши в Вишеградской четверке

Подводя итоги, польские публицисты пришли к выводу о том, что национальные экономические интересы не должны страдать из-за требований гегемона, и брать пример с Чехии в экономической политике было бы разумным решением для нынешнего руководства Польши.
Обновлено в 06:17
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска

Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Происшествия

По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области.
Обновлено в 04:34
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Эрдоган сообщил о поставках С-400 в июле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что ожидает начала поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в первой половине июля. по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоявшийся накануне в Таджикистане.
Обновлено в 04:18
Футбол

Лэмпард согласился возглавить «Челси»

По информации Daily Mail, владелец лондонского клуба Роман Абрамович пообещал Лэмпарду, что он будет занимать пост наставника команды по меньшей мере два года.
Обновлено в 08:12
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Единоборства

Кормье заявил, что может завершить карьеру после боя с Миочичем

Обновлено в 07:44
Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Обновлено вчера в 14:02
Авто

Renault Arkana получит дисковые тормоза

Обновлено в 06:08
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено в 04:54
Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
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Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:14
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Хорватский футболист, полузащитник клуба «Лацио» и сборной Хорватии.
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