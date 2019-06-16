Футбол

«Зенит» вновь претендует на БаделяSoccer.ru 04:06

На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит". В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Стоит отметить, что "Зенит" следит за этим футболистом уже 2 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Зенит» интересуется Баделем

Советский спорт06:05

«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на голкипера «Лацио»

Soccer.ru05:59

В Италии «Зенит» назвали претендентом на Баделя

Sport24.ru04:37

TMW: «Зенит», «Фенербахче» и «Бордо» претендуют на хавбека «Лацио» Баделя

Sports.ru05:28

«Зенит», «Бордо» и «Фенербахче» претендуют на Баделя

Чемпионат05:24

«Зенит» борется за игрока Хорватии, на которого претендует «Бордо»

Нева Спорт05:53

СМИ: «Зенит» претендует на Баделя

Спорт-Экспресс04:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Спорт

В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Музыка

Умер участник группы «Машина Времени»

Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Автоспорт

Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

Обновлено в 04:43
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке

Обновлено в 05:58
Религия

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Политика

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Происшествия

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Жителя Петербурга подозревают в развращении шестилетнего сына

В ночь с 15 на 16 июня в отделение полиции Калининского района обратилась 30-летняя петербурженка с заявлением о том, что ее бывший гражданский муж развратил их общего сына.
Обновлено в 06:16
Космос

NASA не может объяснить происхождение «Таинственной Бездны» на Юпитере

В NASA признали, что не могут объяснить, почему таинственная пропасть открылась на Юпитере.
Обновлено в 05:00
Общество

Определена связь между знаком зодиака и успешным поиском работы

Специалисты сервиса Superjob проанализировали более 25 млн резюме российских пользователей, чтобы определить связь знака зодиака человека и шанс на трудоустройство, и хорошее развитие карьеры.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Футбол

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира

Сборная Украины выиграла у сверстников из Южной Кореи в финале молодёжного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Религия

Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере

В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 03:32
Спорт

Чемпион мира по биатлону получил травму из-за мобильного приложения

Обновлено в 05:14
Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье

Эксперты рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека

Эксперты рассказали, как именно она может влиять на человеческий организм. Это паразитическое беспозвоночное живет питаясь кровью.
Обновлено в 06:50
Политика

Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.
Обновлено в 06:53
Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие

Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Милан Бадель
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Лацио» и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное