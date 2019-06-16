Футбол
«Зенит» вновь претендует на БаделяSoccer.ru 04:06
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит". В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Стоит отметить, что "Зенит" следит за этим футболистом уже 2 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Музыка
Умер участник группы «Машина Времени»
Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Происшествия
Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке
Обновлено в 05:58
Религия
Православные отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Происшествия
Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» обнаружили на Украине
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Жителя Петербурга подозревают в развращении шестилетнего сына
В ночь с 15 на 16 июня в отделение полиции Калининского района обратилась 30-летняя петербурженка с заявлением о том, что ее бывший гражданский муж развратил их общего сына.
Обновлено в 06:16
Космос
NASA не может объяснить происхождение «Таинственной Бездны» на Юпитере
В NASA признали, что не могут объяснить, почему таинственная пропасть открылась на Юпитере.
Обновлено в 05:00
Общество
Определена связь между знаком зодиака и успешным поиском работы
Специалисты сервиса Superjob проанализировали более 25 млн резюме российских пользователей, чтобы определить связь знака зодиака человека и шанс на трудоустройство, и хорошее развитие карьеры.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира
Сборная Украины выиграла у сверстников из Южной Кореи в финале молодёжного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Религия
Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 03:32
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Эксперты рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Эксперты рассказали, как именно она может влиять на человеческий организм. Это паразитическое беспозвоночное живет питаясь кровью.
Обновлено в 06:50
Политика
Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.
Обновлено в 06:53
Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56