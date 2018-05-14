На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд. В частности, "Зенит" заявил для участия в матчах премьер-лиги нападающего Антона Заболотного. 28-летний форвард начал нынешний сезон в составе "Зенита-2".

«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ

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