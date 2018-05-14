Футбол
«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛСпорт-Экспресс 10:32
На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд. В частности, "Зенит" заявил для участия в матчах премьер-лиги нападающего Антона Заболотного. 28-летний форвард начал нынешний сезон в составе "Зенита-2".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
Экономика
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«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
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Цена на нефть 17 июля уверенно идет вверх, после падения почти на 3% днем ранее, пишет «Интерфакс».
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
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Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
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