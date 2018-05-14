Футбол

«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛСпорт-Экспресс 10:32

На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд. В частности, "Зенит" заявил для участия в матчах премьер-лиги нападающего Антона Заболотного. 28-летний форвард начал нынешний сезон в составе "Зенита-2".
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«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ

Спорт-Экспресс10:32

Заболотный включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ 🤯

Sports.ru10:09

В «Зените» перебор игроков, но нужны еще, а «Спартаку» требуется чудо

МК-Спорт07:40

«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

Sportbox.RU06:56

«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

Матч ТВ06:56

«Зенит» заявил Заболотного, «Краснодар» — Ивана, «Тамбов» — двух ивуарийцев Селюка

Sport24.ru06:33

Андрей Кусков: в истории с покупками «Зенита» много неизвестных

Петербургский дневник04:06
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Происшествия

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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон должна была возглавить делегацию на консультациях с Россией по стратегической стабильности, однако ее неожиданно сменили – причиной якобы стала многолетняя дружба Томпсон с молодым человеком осужденной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.
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Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
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Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог.
Обновлено в 09:08
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
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Обновлено в 08:54
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Нефть дорожает после резкого падения накануне

Цена на нефть 17 июля уверенно идет вверх, после падения почти на 3% днем ранее, пишет «Интерфакс».
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Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

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ИА «Ореанда-Новости» Специалисты исследовательского сервиса Numbeo составили рейтинг самых безопасных городов мира.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика

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В Москве затопило Дмитровское шоссе

Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.
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В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
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Происшествия

Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа

В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
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От кратеров до лунных морей. Как в мире наблюдали за частным лунным затмением

В телескоп зрители могли увидеть кратеры, лунные моря, место высадки астронавтов миссии Аполлон 11 (она произошла 20 июля 1969 года) и даже вторую по величине планету Солнечной системы — Сатурн.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
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В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
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Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали в РФ нежелательной

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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