Футбол
«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛСпорт-Экспресс 10:32
На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд. В частности, "Зенит" заявил для участия в матчах премьер-лиги нападающего Антона Заболотного. 28-летний форвард начал нынешний сезон в составе "Зенита-2".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Вашингтон
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