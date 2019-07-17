Футбол

«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛСпорт-Экспресс 10:32

На официальном сайте РПЛ появились изменения в заявках команд. В частности, "Зенит" заявил для участия в матчах премьер-лиги нападающего Антона Заболотного. 28-летний форвард начал нынешний сезон в составе "Зенита-2".
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«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

Sportbox.RU06:56

Заболотный включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ 🤯

Sports.ru10:09

«Зенит» заявил Заболотного, «Краснодар» — Ивана, «Тамбов» — двух ивуарийцев Селюка

Sport24.ru06:33

«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ

Спорт-Экспресс10:32

«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

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Петербуржцы жалуются на нехватку жизненно важных лекарств и медизделий в аптеках — по словам льготников, такого в городе еще не было.
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Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

В полуфинальном матче мини-турнира под название «Премьер-лига Азия Трофи» подопечные Пепа Гвардиолы разгромили лондонский «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1. Дублем в составе манкунианского клуба отметился Рахим Стерлинг, ещё по голу в свой актив записали Давид Сильва и Лукас Нмеча.
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Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram

Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
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Премьер Малайзии разочаровался в расследовании крушения MH17

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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