Футбол
«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроковRT на русском вчера в 14:58
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу. В списке, который опубликован на официальном сайте сине-бело-голубых, также присутствует форвард Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО.
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Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России
Бомбардир.рувчера в 14:57
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
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