Форвард Антон Заболотный включен в заявку "Зенита" на матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020, следует из данных на сайте РПЛ. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб ищет для нападающего новую команду.

«Зенит» включил Заболотного в заявку клуба на матчи РПЛ

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