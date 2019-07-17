Футбол

«Зенит» включил Заболотного в заявку клуба на матчи РПЛDP.RU 10:37

Форвард Антон Заболотный включен в заявку "Зенита" на матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020, следует из данных на сайте РПЛ. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб ищет для нападающего новую команду.
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«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ

Спорт-Экспресс10:32

В «Зените» перебор игроков, но нужны еще, а «Спартаку» требуется чудо

МК-Спорт07:40

«Зенит» заявил Заболотного, «Краснодар» — Ивана, «Тамбов» — двух ивуарийцев Селюка

Sport24.ru06:33

«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

Sportbox.RU06:56

«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

Матч ТВ06:56

Заболотный включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ 🤯

Sports.ru10:09

Андрей Кусков: в истории с покупками «Зенита» много неизвестных

Петербургский дневник04:06
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Политика

Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Политика

Определен срок окончания выдачи бумажных паспортов в России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев уточнил, что по всей территории России выдача электронных паспортов может стартовать в 2023 году.
Обновлено в 13:07
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

В России проходит испытания лёгкий робот-сапёр «Скорпион»

В инженерных войсках России продолжаются испытания опытного образца лёгкого наземного робота-сапёра «Скорпион».
Обновлено в 11:27
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Спорт

Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11
Финансы

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский устроил скандал в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Политика

Суд в Москве продлил арест украинских моряков на три месяца

Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян

Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Футбол

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Обновлено в 12:17
Армия и оружие

НАТО раскрыло места размещения ядерного оружия

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика

Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали в РФ нежелательной

Минюст России внес в перечень нежелательных в стране организаций канадское неправительственное движение «Всемирный конгресс украинцев» 17 июля.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

Министерство юстиции США считает решение суда против Qualcomm ошибочным

Министерство юстиции США обратилось к федеральному апелляционному суду с просьбой приостановить исполнение радикального антимонопольного решения, принятого против компании Qualcomm.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Космос

Спутниковый интернет установил рекорд скорости

Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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