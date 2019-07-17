Футбол

«Зенит» включил Заболотного в заявку клуба на матчи РПЛDP.RU 10:37

Форвард Антон Заболотный включен в заявку "Зенита" на матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020, следует из данных на сайте РПЛ. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб ищет для нападающего новую команду.
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«Зенит» внес Заболотного в заявку на РПЛ

Спорт-Экспресс10:32

Заболотный включен в заявку «Зенита» на матчи РПЛ 🤯

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Андрей Кусков: в истории с покупками «Зенита» много неизвестных

Петербургский дневник04:06

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«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ

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В «Зените» перебор игроков, но нужны еще, а «Спартаку» требуется чудо

МК-Спорт07:40

«Зенит» заявил Заболотного, «Краснодар» — Ивана, «Тамбов» — двух ивуарийцев Селюка

Sport24.ru06:33
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Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

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Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи

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Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
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Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
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Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян

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Политика

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Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
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Армия и оружие

Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии

"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено в 12:39
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В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
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В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

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Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
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Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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