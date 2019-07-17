Футбол
«Зенит» включил Заболотного в заявку клуба на матчи РПЛDP.RU 10:37
Форвард Антон Заболотный включен в заявку "Зенита" на матчи Российской премьер-лиги в сезоне-2019/2020, следует из данных на сайте РПЛ. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявлял, что клуб ищет для нападающего новую команду.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Над Сирией сбит неизвестный самолёт
Обновлено в 09:08
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи
"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Энергетика
Запасы нефти в США сократились, но WTI дешевеет
Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей.
Обновлено в 11:51
Политика
Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
Обновлено в 14:44
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян
Акцию планировали провести 27-го июля на проспекте Сахарова.
Обновлено в 12:30
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии
"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Авто
Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено в 12:29
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Чехова объяснила расставание Купера и Шейк
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала расставание модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера и поделилась своими мыслями по поводу «атаки» российских подписчиков на профиль Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 13:16
Футбол
«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов
В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье
Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Huawei запатентовала свой режим для съёмки Луны
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»
Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко носит платье за 890 рублей
Поклонники Анастасии Костенко заметили, что в последнее время она стала экономичнее подходить к обновлению своего гардероба.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен в США к пожизненному сроку
Суд в Нью-Йорке вынес приговор знаменитому мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу Эль Чапо (Коротышка).
Обновлено в 11:10
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Политика
Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи
Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено в 15:37