Футбол

«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроковRT на русском вчера в 14:58

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу. В списке, который опубликован на официальном сайте сине-бело-голубых, также присутствует форвард Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео)

Советский спорт03:34

Семаку придется сильно обновить команду. Лига чемпионов обязывает

Матч ТВ02:20

«Зенит» – чемпион! Хотя Фурсенко был против Семака, а клуб отказывал тренеру в трансферах

Sports.ruвчера в 14:05

«Зенит» опубликовал список 20 чемпионов-дебютантов, среди них — Кокорин

Чемпионатвчера в 14:41

«Зенит» – чемпион! Самое главное о шестом титуле

Спорт день за днемвчера в 15:37

Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

Бомбардир.рувчера в 14:57

«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков

Газета.Ruвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Единоборства

Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Футбол

Кокорин тоже получит золотую медаль чемпиона России

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин получит золотую медаль чемпиона России по футболу, несмотря на то, что с октября 2018 года находится под арестом в СИЗО.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Происшествия

Павелецкий вокзал «заминировали» в Москве

В столице сотрудники правоохранительных органов проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе в здании.
Обновлено в 08:26
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Ювентус» готов отпустить Канселу в «Ман Сити»

Одним из вариантов продолжения карьеры для Канселу является "Манчестер Сити", который в данный момент ищет крайнего защитника.
Обновлено в 06:02
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 00:32
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено в 02:21
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Происшествия

В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший

Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Космос

Ученые нашли следы звезды, обнаруженные 2 тыс лет назад в Китае

Обновлено в 02:02
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
Общество

Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона

Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Политика

В Верховной раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев

Один из депутатов Верховный рады Нестор Шуфрич поделился своим мнением о том, что объединяет украинцев и россиян.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Корреспондент Виктория Иванова была избита полицейскими во время освещения уличных протестов на первомайской демонстрации в Париже.
Обновлено в 08:00
Политика

Иран обойдет санкции США, торгуя нефтью на «сером рынке»

Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, а также использует "серый рынок" для продажи своей нефти для комеенсации последствий от введенных США санкций против Исламской Республики.
Обновлено в 09:14
Футбол

Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»

Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики".
Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное