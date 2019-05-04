Футбол
«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроковRT на русском вчера в 14:58
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу. В списке, который опубликован на официальном сайте сине-бело-голубых, также присутствует форвард Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России
Бомбардир.рувчера в 14:57
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам в воскресенье, что ополченцы предотвратили попытку проникновения в республики украинской ДРГ.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Попавшая в аварию певица МакSим позвала священника
23 апреля стало известно, что Абросимова попала в аварию по пути в аэропорт. ДТП произошло за границей, причиной стало пробитое колесо.
Обновлено вчера в 23:30
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани
В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок.
Обновлено в 04:00
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Более двух тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке.
Обновлено в 05:05
Общество
В Челябинске ребёнку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Отмечается, что рецепт на получение лекарства был выписан врачом детской поликлиники для годовалой девочки.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Энергетика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 00:55
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Футбол
Олег Шатов: «Наконец-то „Зенит“ вернется в ЛЧ. Будем дальше штамповать победы»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу в текущем сезоне чемпионата России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Автоугонщик устроил смертельное ДТП под Рязанью
Обновлено в 04:36
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
Скончался первый мэр Краснодара Валерий Самойленко
В Краснодаре скончался первый мэр города Валерий Самойленко. Об этом официально сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Обновлено вчера в 10:05
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады
Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России - как ответ на якобы имевшее место "российское вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Футбол
Щенников рассказал о своем самом памятном голе
Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал о своем самом памятном голе.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23