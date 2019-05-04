«Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроковRT на русском вчера в 14:58

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу. В списке, который опубликован на официальном сайте сине-бело-голубых, также присутствует форвард Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО.

Спорт день за днем

Футбол Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Политика Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).

Шоу-бизнес Юлия Барановская исполнила зажигательный танец в центре Москвы Юлия Барановская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, продемонстрировав зажигательный танец в центре Москвы.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Политика В Кувейте суд установил сумму залога для россиянки в 65 млн долларов Как пояснил РИА Новости советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции о 10-летнем тюремном сроке и освободить россиянку и ее партнера под залог, если те смогут собрать необходимую сумму (131,5 миллиона долларов на двоих).

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019» Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".

Музыка Обстрелы Израиля из Газы не помешали подготовке Евровидения Обстрелы юга Израиля со стороны сектора Газа не повлияли на график подготовки музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдёт в Тель-Авиве.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Общество В казахстанском городе отказались от проведения «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоба решили отказаться от проведения шествия в рамках акции "Бессмертный полк".

Шоу-бизнес Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам Британские медики опасаются, что супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл не сможет родить самостоятельно, тем более что появление на свет первенца бывшей актрисы задерживается уже на неделю.

Общество Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.

Политика В Раде нашли общее между русскими и украинцами На Украине депутат Рады Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяет сразу три фактора. Об этом сообщают украинские СМИ.

Общество В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия Террорист-смертник взорвался возле полицейского участка в Афганистане На севере Афганистане возле полицейского участка подорвал себя террорист-смертник, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Футбол Вручение чемпионской медали Кокорину поставили под сомнение Стало известно, сможет ли нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получить золотую медаль чемпионата России в СИЗО «Бутырка».

Технологии Как защититься от кибератак, дали советы эксперты Специалисты считают, что "цифровая гигиена" позволит избежать значительной части угроз: необходимо грамотно работать с электронной почтой, не открывать вложения, не переходить по ссылкам из неизвестных источников, не скачивать нелицензионные файлы, постоянно обновлять лицензионные программы в области кибербезопасности на всех компьютерах и гаджетах.