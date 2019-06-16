«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»Фонтанка.Ру 06:40

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя. Как сообщает Tuttosport, также на 28-летнего португальца претендует немецкий «Шальке». «Наполи» согласен продать футболиста за 12 миллионов евро.

Происшествия В Канаде девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.

Общество МВД назвало число участников акции в защиту прав журналистов В акции в защиту прав журналистов на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие порядка 1,6 тыс. человек.

Происшествия Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.

Здоровье Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми Главный специалист российского Министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что около 80% женщин в России "идут на роды нездоровыми".

Политика Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия В аварии под Воронежем погибли восемь человек В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.

Армия и оружие Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.

Гаджеты Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.

Футбол Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу» Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.

Религия Троица 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.

Происшествия Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ренато Усатый возвращается в Молдавию Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Футбол Одним из цветов мяча АПЛ станет розовый. Фанаты негодуют На фотографии, размещенной в Твиттере SkySport, видно, что одним из цветов мяча будет розовый.

Общество Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС Звезда сериала «Чернобыль» шотландец Алекс Фернс (Alex Ferns), исполнивший роль главного шахтера из Тулы Андрея Глухова, рассказал изданию Daily Record, как авария на Чернобыльской АЭС могла косвенно привести к смерти его родственника.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Культура Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль» Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.