Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27

Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Наполи»

Нева Спорт08:10

Защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

Спорт БИЗНЕС Online06:30

«Зенит» претендует на защитника «Наполи» Мариу Руя

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СМИ: «Зенит» начал переговоры с «Наполи» о переходе защитника Руя

Спорт-Экспресс05:30

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу Руем

Евро-футбол.ру05:27

«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Руем

Чемпионат05:43

«Зенит», «Милан» и «Шальке» претендуют на защитника «Наполи» Руя

Sports.ru06:27
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Общество

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
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Обновлено 14 июня в 13:47
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Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
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Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
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Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

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Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет

14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Спорт

В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош при посадке в самолет в Новокузнецке

Два пассажира устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке

С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.
Обновлено в 09:13
Игры

В Mortal Kombat добавят Терминатора

Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено в 08:03
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Общество

В Португалии предложили ввести штрафы за выброшенные на улице окурки

Депутат португальского парламента от экологической партии "Люди-Животные-Природа" Андре Сильва предлагает штрафовать на 500 евро любого, кто выбросит окурок в неположенном месте, и на 9 тысяч евро - компании и предприятия, связанные с подобным поведением, загрязняющим окружающую среду.
Обновлено в 07:20
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Культура

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без света

Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Пермском крае

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Пермском крае, в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.
Обновлено в 08:17
Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Обновлено в 08:06
Общество

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«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
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