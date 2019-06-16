Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Наполи» Мариу РуемЕвро-футбол.ру 05:27
Контракт игрока с "Наполи" истекает летом 2022 года. В сезоне 2918/10 Руй принял участие в 31 матче в составе неаполитанского клуба, цвета которого защищает с января 2018 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
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Обновлено 14 июня в 13:47
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Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
«Ювентус» обрел главного тренера
Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Автоспорт
Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".
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Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
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Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
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Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
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Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош при посадке в самолет в Новокузнецке
Два пассажира устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке
С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.
Обновлено в 09:13
Игры
В Mortal Kombat добавят Терминатора
Появилась новая утечка, подтверждающая, что в качестве загружаемого контента (DLC) для Mortal Kombat 11 появится персонаж Терминатора.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»
Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Общество
В Португалии предложили ввести штрафы за выброшенные на улице окурки
Депутат португальского парламента от экологической партии "Люди-Животные-Природа" Андре Сильва предлагает штрафовать на 500 евро любого, кто выбросит окурок в неположенном месте, и на 9 тысяч евро - компании и предприятия, связанные с подобным поведением, загрязняющим окружающую среду.
Обновлено в 07:20
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Культура
Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу
ГСУ МВД России по Москве допросило журналиста Ивана Голунова в качестве свидетеля по его делу, об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Пермском крае
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Пермском крае, в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.
Обновлено в 08:17
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области
«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49