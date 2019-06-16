Футбол

«Зенит» ведёт переговоры о покупке защитника «Наполи»Фонтанка.Ру 06:40

Футбольный клуб «Зенит» намерен приобрести защитника «Наполи» (Италия) Мариу Руя. Как сообщает Tuttosport, также на 28-летнего португальца претендует немецкий «Шальке». «Наполи» согласен продать футболиста за 12 миллионов евро.
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