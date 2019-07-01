Футбол
«Зенит» ведет переговоры с Маркизио о расторжении контрактаНева Спорт 05:45
Итальянский полузащитник давно травмирован и в ближайшее время на поле не появится. У игрока еще год контракта с клубом. По утверждению итальянского журналиста GoalItalia Ромео Агрести, в настоящий момент идут переговоры между «Зенитом» и Маркизио для расторжения соглашения.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
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Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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«Балтика» арендовала Жиронкина у ЦСКА. Матвийчук перешел в СКА
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Авто
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Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба главы государства.
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Технологии
VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
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Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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Экономика
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Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
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Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 08:14
Хоккей
Спецца подпишет однолетний контракт с «Торонто»
Нападающий Джейсон Спецца заключит контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в «Твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи.
Обновлено в 09:03
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
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Футбол
«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА
"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер (3:1). В ролик вошли моменты, оставшиеся за кадром телевизионной трансляции.
Обновлено в 09:49
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол
Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.
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Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России
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Обновлено в 10:29
Гаджеты
Google разработала аналог AirDrop
Американская корпорация Google работает над функцией Fast Share, которая позволит обмениваться данными между различными устройствами без интернета, в том числе смартфонами с операционной системой Android и Chromebook.
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Наука
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Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
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Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56