Футбол

«Зенит» ведет переговоры с Маркизио о расторжении контрактаНева Спорт 05:45

Итальянский полузащитник давно травмирован и в ближайшее время на поле не появится. У игрока еще год контракта с клубом. По утверждению итальянского журналиста GoalItalia Ромео Агрести, в настоящий момент идут переговоры между «Зенитом» и Маркизио для расторжения соглашения.
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Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

Чемпионат06:55

«Зенит» ведет переговоры о расторжении контракта с Маркизио

Sport24.ru06:04

Агент: Маркизио просто лечился за счет «Зенита» и получал зарплату

РИА Новости09:06

Goal.com: Маркизио и «Зенит» ведут переговоры о расторжении контракта

Sports.ru07:55

«Зенит» хочет расторгнуть контракт с Маркизио

Советский спорт06:20

Источник: Маркизио близок к уходу из «Зенита»

Спорт-Экспресс06:45

СМИ: Маркизио ведет переговоры о расторжении контракта с «Зенитом»

Матч ТВ06:12
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Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
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Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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«Балтика» арендовала Жиронкина у ЦСКА. Матвийчук перешел в СКА

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Технологии

VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
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Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

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МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков, на одного из заключенных в РФ американцев.
Обновлено в 09:09
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
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Экономика

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО

Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Происшествия

Адвокат: скорее всего, Мамаева и Кокорина этапируют в выходные

Обновлено в 08:26
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Спецца подпишет однолетний контракт с «Торонто»

Нападающий Джейсон Спецца заключит контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает в «Твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи.
Обновлено в 09:03
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Энергетика

Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу

Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
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«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА

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Обновлено в 09:49
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

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Обновлено в 06:53
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.
Обновлено в 06:25
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Кикабидзе поддержал заявление Катамадзе о России

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Обновлено в 04:07
Гаджеты

Google разработала аналог AirDrop

Американская корпорация Google работает над функцией Fast Share, которая позволит обмениваться данными между различными устройствами без интернета, в том числе смартфонами с операционной системой Android и Chromebook.
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Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции

Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
Обновлено в 07:28
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
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Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
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Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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