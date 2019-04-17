Футбол

«Зенит» ведет переговоры о трансфере Матео КовачичаЕженедельник Футбол 13:52

Представители игрока на этой неделе провели переговоры и работают над возможным трансфером. В январе 2018 года уже была информация, что «Реал» заинтересован в приобретении игрока «Зенита» Леандро Паредеса и может включить в сделку Ковачича. Аргентинец через год перешел в «ПСЖ».
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Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры о трансфере Ковачича

Sports.ru09:34

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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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