Футбол
«Зенит» ведет переговоры о трансфере Матео КовачичаЕженедельник Футбол 13:52
Представители игрока на этой неделе провели переговоры и работают над возможным трансфером. В январе 2018 года уже была информация, что «Реал» заинтересован в приобретении игрока «Зенита» Леандро Паредеса и может включить в сделку Ковачича. Аргентинец через год перешел в «ПСЖ».
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