Футбол
«Зенит» ведет переговоры о покупке защитника «Наполи»Невские Новости 19:48
Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Наполи» Мариу Руя. Сейчас футбольный клубы ведут переговоры о покупке игрока. Итальянский спортивный портал Tuttomercatoweb сообщил об этом 16 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:50, Вашингтон
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Политика
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет заседание 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое пройдет в Минске.
Обновлено в 17:06
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
Обновлено в 20:10
Транспорт
Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта
Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 18:00
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Ключевой вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращение числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы", - приводятся слова председателя правления института СИПРИ Яна Элиассона.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:50
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки
Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 20:30
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Футбол
Леонид Слуцкий: «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов так же далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы»
В современной системе школ, которые находятся под министерством спорта, невозможно подготовить футболистов.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Космос
Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.
Обновлено в 08:49
Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:45
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40