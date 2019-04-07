Футбол

«Зенит» сыграет против «Локо» в белой формеНева Спорт 04:17

Локомотив — Зенит
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
На поле «РЖД-Арены» «Зенит» выйдет в белом. Вратарский комплект петербуржцев будет желтым. Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г. Соперник «Зенита» «Локомотив» в домашнем матче сыграет в красном комплекте формы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» сегодня сыграет в белой форме

Soccer.ru04:15

Если верить статистике, Семин снова остановит Питер. Прогнозы на «Локомотив» — «Зенит»

Sport24.ruвчера в 20:15

«Локомотив» - «Зенит»: хозяева сыграют в красном, гости - в белом

Спорт-Экспресс04:16

«Зенит» сыграет против «Локо» в белой форме

Нева Спорт04:17

Локомотив - Зенит: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:15

«Зенит» в полном составе смотрел матч «Спартак» — ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 12:52

«Зенит» в полном составе смотрит матч «Спартак» — ЦСКА

Матч ТВвчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Матвиенко: Политика Киева угрожает целостности Украины

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев подверг угрозе территориальную целостность Украины из-за своей нацистской политики, антиукраинских и антироссийских мер.
Обновлено в 04:54
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Петербурге эвакуировали около 700 школьников

Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками

В центре Москвы задержаны двое преподавателей английского — подданные Великобритании. При себе у них предположительно были наркотики.
Обновлено в 03:36
Спорт

Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Футбол

Гладилин vs Гришин: «Лучшим в дерби был Акинфеев»

Гришин: – За несколько месяцев команду не сделаешь. Пока "Спартак" в поиске своей игры.
Обновлено в 03:15
Политика

Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Самбурская рассталась с любимым человеком

Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности

Обновлено вчера в 11:01
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

ВСУ обстреляли поселок на окраине Горловки — СЦКК

Обновлено вчера в 12:54
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о размере своей пенсии

Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено вчера в 16:50
Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Милуоки», «Филадельфия» одолела «Чикаго»

Обновлено в 01:03
Политика

Лавров призвал США прекратить оккупацию сирийского лагеря Эр-Рукбан

Как сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва настаивает на прекращении незаконной оккупации территорий в районе лагеря Рукбан в Сирии.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу

Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Футбол

Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:38
Кино

Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли

Чан даже снялся в «Кулаке ярости» и «Выходе дракона», но в то время он был, скорее, каскадером, который и роли играл соответствующие.
Обновлено вчера в 17:13
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное