«Зенит» сыграет против «Локо» в белой формеНева Спорт 04:17

На поле «РЖД-Арены» «Зенит» выйдет в белом. Вратарский комплект петербуржцев будет желтым. Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г. Соперник «Зенита» «Локомотив» в домашнем матче сыграет в красном комплекте формы.

«Зенит» сыграет против «Локо» в белой форме

Политика Матвиенко: Политика Киева угрожает целостности Украины Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Киев подверг угрозе территориальную целостность Украины из-за своей нацистской политики, антиукраинских и антироссийских мер.

Футбол Спартак — ЦСКА 0:2 Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хоккей Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Происшествия «Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец» Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".

Происшествия В Петербурге эвакуировали около 700 школьников Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.

Происшествия В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками В центре Москвы задержаны двое преподавателей английского — подданные Великобритании. При себе у них предположительно были наркотики.

Спорт Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант» Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".

Происшествия На севере Бразилии обрушилась часть моста Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Политика Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Самбурская рассталась с любимым человеком Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.

Наука Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.

Происшествия В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Шоу-бизнес Лолита рассказала о размере своей пенсии Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.

Транспорт Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Хоккей Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.

Политика Лавров призвал США прекратить оккупацию сирийского лагеря Эр-Рукбан Как сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва настаивает на прекращении незаконной оккупации территорий в районе лагеря Рукбан в Сирии.

Происшествия В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.

Политика Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.

Футбол Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Кино Дракон-акробат. Как Джеки Чан стал настоящим наследником Брюса Ли Чан даже снялся в «Кулаке ярости» и «Выходе дракона», но в то время он был, скорее, каскадером, который и роли играл соответствующие.