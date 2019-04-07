Футбол
«Зенит» сыграет против «Локо» в белой формеНева Спорт 04:17
На поле «РЖД-Арены» «Зенит» выйдет в белом. Вратарский комплект петербуржцев будет желтым. Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г. Соперник «Зенита» «Локомотив» в домашнем матче сыграет в красном комплекте формы.
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