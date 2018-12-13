Футбол
Лига Европы, Групповой этап
Эден Арена
«Зенит» в выездном матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы сыграет в лазурной форме, вратарь — в чёрном; хозяева — в бело-красной форме, вратарь — в зелёном, сообщает официальный сайт петербургского клуба. Матч «Славия» — «Зенит» состоится сегодня, 13 декабря, в Праге.
Чемпионат05:35
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Футбол
ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы
"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
СМИ: Глушаков перейдёт в «Ахмат» в 2020 году
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в грозненский «Ахмат» после окончания срока действия контракта с нынешним клубом.
Обновлено в 04:05
Футбол
Мамаев прислал жене цветы из СИЗО
Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.
Обновлено в 06:01
Футбол
Конте, Симеоне или Моуринью могут летом сменить Спаллетти в «Интере»
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рискует лишиться своего поста в связи с невыходом команды в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Спартак» наказан закрытием трибуны В на ближайшем домашнем матче РПЛ
Московский "Спартак" наказан закрытием трибуны В домашнего стадиона на ближайшем матче чемпионата России за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок, носивших расистский характер, в адрес вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 05:46
Футбол
Робер Пирес: «Я бы не поменял Дембеле на Неймара»
Дембеле делает на поле вещи, которые мы делали в детстве.
Обновлено в 04:28
Футбол
Объявлены номинанты на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Представлены четыре номинанта на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам шестого тура группового турнира.
Обновлено в 00:12
Футбол
Крейг Беллами: «Погба вообще не заинтересован в игре»
Кажется, что он вообще не заинтересован в игре.
Обновлено в 05:16
Футбол
ЦСКА заинтересовался полузащитником «Гронингена»
Московский ФК ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника голландского «Гронингена» Рицу Доана уже ближайшей зимой.
Обновлено в 05:39
Футбол
Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев
Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол
Гомеш: «Я чувствую себя важной частью „Эвертона“»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, который находится в английском клубе на правах аренды, поделился впечатлениями о пребывании в стане "ирисок".
Обновлено в 05:27
Футбол
«Лион» и его болельщики не могут вылететь из Киева из-за снегопада
Французский клуб накануне проводил в Киеве матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером" и добился выхода в плей-офф благодаря ничьей – 1:1. Матч проходил в условиях снегопада, который не прекратился, из-за чего вылеты самолетов задерживаются, и футболисты "Лиона" с болельщиками оказались заблокированными в аэропорту Киева.
Обновлено в 04:05
Футбол
Два матча лиги 1 отменены из-за беспорядков во Франции
Матчи 18-го тура лиги 1 Марсель - Бордо и Кан - Тулуза отменены и перенесены на более поздний срок из-за беспорядков во Франции.
Обновлено в 05:43
Футбол
Анастасия Пустовойтова: «Вынуждена признать, что гендерная дискриминация существует и в профессии арбитра»
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, входящая в категорию топ-арбитров УЕФА рассказала, рассказала, что не ощущает давление от своего статуса, а также посоветовала начинающим девушкам-арбитрам не обращать внимания на гендерную дискриминацию.
Обновлено в 06:00