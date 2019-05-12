«Зенит» в матче с ЦСКА установил рекорд посещаемости «Газпром-Арены»Спорт день за днем 13:33

На матче 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА установлен рекорд посещаемости «Газпром-Арены» на играх петербургской команды. Встречу посетили 61 494 зрителя.

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«Зенит» в матче с ЦСКА установил рекорд посещаемости «Газпром-Арены»

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