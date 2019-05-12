Футбол
«Зенит» в матче с ЦСКА спасет только чудо. По имени СемакСпорт день за днем 11 мая в 19:30
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
|30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
|32′
|32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
|38′
|43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
|50′
|60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|61′
Эмильяно Ариэль Ригони
|62′
Олег Шатов
Роберт Мак
|68′
|70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
|73′
|75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
|83′
Эльмир Набиуллин
|84′
Себастьян Дриусси
|86′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Набиуллин
25
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
11
Дриусси
2 ×
22
Дзюба
24
Ригони
35
Акинфеев
2
Фернандес
17
Сигурдссон
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
ЦСКА после зимней паузы в 10 матчах набрал 15 очков – негусто для команды, продолжающей борьбу за путевку в Лигу чемпионов и за награды национального первенства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дзюба и Кокорин рядом: на стадионе «Зенита» появились фигуры чемпионов России
Спорт-Экспрессвчера в 10:22
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Происшествия
У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений
За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:16
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Figaro.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Водители маршруток объявили забастовку в Новосибирске
Водители маршруток №10 выстроились на конечной остановке и отказались выходить на маршрут, в причинах разбирается ПАТП №1118, сообщил Sibnet.ru представитель компании.
Обновлено вчера в 23:39
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено вчера в 02:08
Хоккей
«Бостон» разгромил «Каролину» и повёл в серии со счётом 2-0
Обновлено в 00:10
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Обнародован топ крупнейших налогоплательщиков среди омских банков
УФНС по Омской области обнародовала данные о налоговых поступлениях за истекший год от организаций банковской сферы.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Ювентус» впервые проиграл в серии А с Роналду в заявке
«Ювентус» уступил «Роме» в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:2). Туринцы впервые проиграли в серии А с форвардом Криштиану Роналду в заявке.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника
В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Обновлено 11 мая в 09:19
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
Кардиолог назвал главные причины высокой смертности детей в школах
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над территорией США
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Обновлено вчера в 16:48
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено вчера в 00:56
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено вчера в 00:09