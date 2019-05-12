«Зенит» в матче с ЦСКА спасет только чудо. По имени СемакСпорт день за днем 11 мая в 19:30

ЦСКА после зимней паузы в 10 матчах набрал 15 очков – негусто для команды, продолжающей борьбу за путевку в Лигу чемпионов и за награды национального первенства.

Спорт день за днем

«Зенит» в матче с ЦСКА спасет только чудо. По имени Семак

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