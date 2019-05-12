Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»Sportbox.RU 11:43

Сложно было настроить команду, это говорит о том, как важна концентрация.

Сергей Семак: «Сложно было настроить команду на матч с ЦСКА»

Спорт день за днем

Происшествия На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.

Музыка «Евровидение-2019» началось в Израиле Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Футбол Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".

Путешествия Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.

Происшествия Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек Возгорание тушат более 40 человек и 15 единиц техники. На месте пожара также работает оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.

Происшествия Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.

Армия и оружие Украинские военные отработали захват судов в открытом море Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.

Здоровье Названы пять неочевидных признаков диабета Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.

Происшествия Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.

Путешествия Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Наука Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.

Политика Минюст проверит активность половины политических партий в России Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.

Политика El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Здоровье Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.

Шоу-бизнес Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына 12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.