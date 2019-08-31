Футбол
РИА Новости«Зенит» в матче против «Спартака» поддержат около трех тысяч болельщиков
Около трех тысяч болельщиков поддержат петербургский "Зенит" во время гостевого матча восьмого тура чемпионата России по футболу против московского "Спартака", сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых". "Зенит" сыграет со "Спартаком" в Москве в воскресенье, начало матча в 19:00 мск.
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«Вперед, „Зенит“, дави свиней». Фанаты поддержали команду перед матчем со «Спартаком»
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«Вперед, «Зенит», дави свиней!» Фанаты проводили команду на матч со «Спартаком»
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