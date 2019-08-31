Футбол
РИА Новости«Зенит» в матче против «Спартака» поддержат около трех тысяч болельщиков
Около трех тысяч болельщиков поддержат петербургский "Зенит" во время гостевого матча восьмого тура чемпионата России по футболу против московского "Спартака", сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых". "Зенит" сыграет со "Спартаком" в Москве в воскресенье, начало матча в 19:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
Вести.Ru 10:56
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Экономика
Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина
В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.
REGNUM 01:36
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Происшествия
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.
RT на русском 11:40
Футбол
«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии
В Лондоне на стадионе "Олимпийский" прошел матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" - "Норвич Сити".
Газета.Ru 12:09
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Армия и оружие
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
RT на русском 10:46
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям «Аль-Каиды» в районе Идлиба
Власти США подтвердили нанесение в субботу удара по позициям террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в окрестностях города Идлиб.
ТАСС 12:25
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Космос
Окончательные испытания модулей миссии «ЭкзоМарс» начнутся в марте 2020 года
Окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии "ЭкзоМарс-2020" начнутся в марте 2020 года, запуск запланирован на 26 июля.
ТАСС вчера в 16:37
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Космос
Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни
Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Дуда предложил лечить в Польше раненных в Донбассе украинских военных
Президент Польши Анджей Дуда на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве предложил лечить в Польше раненных в Донбассе украинских военных.
RT на русском 08:10
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Музыка
Последний open air лета: на ВДНХ начался большой концерт
Большой концерт фестиваля «PRO лето» начался на ВДНХ.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 12:22
Армия и оружие
Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57
Радио Sputnik вчера в 07:57
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42