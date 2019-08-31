Около трех тысяч болельщиков поддержат петербургский "Зенит" во время гостевого матча восьмого тура чемпионата России по футболу против московского "Спартака", сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых". "Зенит" сыграет со "Спартаком" в Москве в воскресенье, начало матча в 19:00 мск.

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«Зенит» в матче против «Спартака» поддержат около трех тысяч болельщиков

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