Футбол
«Зенит» в матче против «Спартака» поддержат 3200 болельщиковПетербургский дневник 05:27
Сегодня, 17 марта, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». Игроков команды из города на Неве поддержат 3200 болельщиков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
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Шоу-бизнес
Названы дата и место похорон Юлии Началовой
Обновлено в 07:25
Футбол
Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках
Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.
Обновлено в 06:00
Политика
Евросоюз вновь отказался признать итоги референдума в Крыму
ЕС распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму, подтвердив свою приверженность политике непризнания его итогов и дальнейшего применения санкций против РФ.
Обновлено в 06:12
Политика
В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу
Обновлено в 07:37
Политика
Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.
Обновлено в 04:00
Политика
СМИ: в Киеве произошли столкновения во время выступления Порошенко перед избирателями
Столкновения произошли между сторонниками и противниками президента Украины Петра Порошенко во время его выступления перед избирателями на Михайловской площади в центре Киева.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Хакасии на территории завода по производству резины произошел пожар
Пожар площадью около 1,5 тыс. кв. метров тушат на территории завода по производству резины в Черногорске (Республика Хакасия), сообщает в воскресенье пресс-центр главного управления МЧС России по региону в воскресенье.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Российские канатоходцы прогулялись между многоэтажками
Двое канатоходцев из Уфы прошли по канатам, натянутым между двумя десятиэтажками на Бакалинской улице.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Премьер Новой Зеландии получила манифест террориста перед стрельбой
Письмо поступило к ней за 9 минут до трагедии Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила манифест подозреваемого в совершении теракта в мечетях Брентона Тарранта за девять минут до теракта.
Обновлено в 02:16
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии
Пилот «Мерседеса» финского происхождения Валттери Боттас стал победителем первой гонки сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии.
Обновлено в 05:56
Кино
Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер
Российский режиссер Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 06:54
Спорт
Непряева пропустит гонку на 10 км на этапе КМ в Швеции из-за болезни
Российская лыжница Наталья Непряева из-за болезни не примет участия в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), сообщает NRK.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Юлия Началова умерла в больнице
Обновлено вчера в 13:08
Футбол
Задержаны свыше 10 фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
Полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба "Спартак" для профилактики драки перед матчем чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом".
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Киеве осквернили и ограбили храм УПЦ
Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви в урочище Водогон в Оболонском районе Киева, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 06:11
Политика
Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде
Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату.
Обновлено в 07:47
Общество
Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены.
Обновлено в 07:52
Культура
Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала третьим умершим участником проекта "Последний герой" за последнее время, отмечается на сайте kp.ru.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Советник губернатора Красноярского края отправлен под арест
Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров решением суда отправлен под домашний арест.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Во время протестов в Париже задержали более 200 человек
Обновлено в 07:44
Политика
Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским
Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.
Обновлено в 05:20
Политика
Порошенко пообещал обновленную ракетную программу после избрания
Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания начать реализацию обновленной ракетной программы.
Обновлено в 07:11
Технологии
CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет
Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
Обновлено в 05:02
Культура
Как вместо Началовой сняли в фильме Алсу, рассказала Дружинина
Актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на известие о смерти певицы Юлии Началова. Об этом она написала в инстаграме.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах, выяснила NY Times
После катастрофы Boeing 737 в Эфиопии в центре внимания оказалась тема обучения пилотов данных лайнеров, пишет The New York Times.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию
Среди погибших оказались трое россиян – семейная пара сотрудников Сбербанка из Москвы Екатерина и Александр Поляковы и инструктор по парашютному спорту из Твери Сергей Вяликов.
Обновлено в 04:59