Футбол
«Зенит» в матче против «Спартака» поддержат 3200 болельщиковПетербургский дневник 05:27
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Сегодня, 17 марта, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». Игроков команды из города на Неве поддержат 3200 болельщиков, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Происшествия
Московский ЦУМ проверяют после сообщения о минировании
Правоохранительные органы получили анонимное сообщение с угрозой взрыва в московском ЦУМе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено в 16:02
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в чемпионате России
Обновлено в 14:39
Происшествия
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха»
ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Врач рассказал об обстоятельствах смерти Началовой
Обновлено в 16:20
Происшествия
Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи
Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.
Обновлено в 14:59
Спорт
Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира
Брянский лыжник Александр Большунов не оставляет попыток обойти Йоханесса Клэбо в гонке за Кубок мира.
Обновлено в 14:06
Политика
Президента Сербии Вучича освистали и назвали вором
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании
На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Сторонники и противники Мадуро устроили стычку в Венесуэле
В Венесуэле недалеко от городской центральной больницы произошла стычка между сторонниками и противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:52
Политика
В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения
В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья
Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Политика
В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина
Обновлено в 08:16
Политика
В Дагестане опровергли слухи об отставке Владимира Васильева
Начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев опроверг слухи об отставке главы республики Владимира Васильева.
Обновлено в 14:57
Политика
Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинской стороны от договора о дружбе с Россией является, по его мнению, ошибкой.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой подтвердил смерть дочери
Композитор Виктор Началов подтвердил смерть дочери, российской певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Кириенко наградил победителей «Лидеров России»
Обновлено в 11:32
Общество
В МЭР рассказали о причинах переезда ведомств в «Москва-Сити»
Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переедут в новые офисы на территории "Москва-Сити" ради более эффективной работы и экономии средств, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на YouTube-канале правительства.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Хакасии потушили пожар на заводе «Искож»
Пожар на территории завода по производству резины "Искож" в хакасском Черногорске ликвидирован.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе таганрожцев вылетели в Эфиопию
Напомним, загранпаспорта для родителей Александра и Екатерины оформлялись в особом порядке: навстречу близким погибших пошли в УФМС и МИДе России.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ
Украинские СМИ сообщили, что в центре Киева напали на француженку, приехавшую в страну в качестве наблюдательницы на выборах президента.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21:00
Рекламу продуктов, содержащих избыточное количество жира, соли или сахара, могут запретить показывать в дневное и вечернее время до 21:00.
Обновлено в 16:51
Политика
Медведчук оценил планы Порошенко, Тимошенко и Зеленского по Донбассу
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает нереальными планы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 13:18
Происшествия
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали два человека
Обновлено в 13:53
Политика
Саудовский министр предостерег от новых санкций против России
В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 13:51
Общество
Американка родила шесть детей за девять минут
В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут, пишет Hindustantimes.
Обновлено в 13:29
Наука
Археологи обнаружили мумию инопланетянина в Египте
Во время раскопок одной из гробниц на территории Египта археологи обнаружили необычную мумию инопланетянина.
Обновлено 15 марта в 21:24