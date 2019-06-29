Футбол
«Зенит» в контрольном матче разгромил «Гонвед»Мойка78 08:55
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал грандиозную победу над венгерским «Гонведом». Товарищеский матч прошел на сборе в Австрии. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
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