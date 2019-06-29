Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» на сборах в АвстрииФонтанка.Ру 07:07

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился третий товарищеский матч на сборах в Австрии в субботу, 29 июля. Со счётом 3:0 петербуржцы обыграли венгерский «Гонвед».
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Две победы, пиро-шоу и много экспериментов. «Зенит» завершил сбор в Австрии

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