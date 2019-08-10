Футбол
«Зенит» в гостях обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и ОздоеваСпорт-Экспресс 13:54
"Зенит" победил "Динамо" в гостевом матче 5-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. На 80-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве - вторую желтую карточку получил хавбек Артур Юсупов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Футбол
Динамо — Зенит 0:2
Обновлено в 13:15
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе
По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала снимок без фильтров и макияжа
Виктория Дайнеко, отдыхающая в Майами, поделилась в Instagram снимком, на котором предстала перед подписчиками полностью без косметики.
Обновлено в 07:24
Авто
Toyota привезёт в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
Российский офис Toyota на днях разослал пресс-релиз, в котором, помимо анонса старта продаж новой Toyota GR Supra, говорилось о планах руководства марки относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport.
Обновлено вчера в 13:43
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В МЧС заявили о продолжении пожара на военном полигоне под Ачинском
Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае продолжается.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе погибли три человека
Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге
Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Видео: байкер выжил после падения с мотоцикла на скорости 340 км/ч
В США мотоциклист упал с байка на скорости 340 км/ч и выжил.
Обновлено в 13:02
Музыка
Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:59
Футбол
Гастон Перейро: «Переход в „Спартак“ не был бы лучшим вариантом»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро объяснил, почему не стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно.
Обновлено в 10:30
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03