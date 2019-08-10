Футбол

«Зенит» в гостях обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и ОздоеваСпорт-Экспресс 13:54

"Зенит" победил "Динамо" в гостевом матче 5-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. На 80-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве - вторую желтую карточку получил хавбек Артур Юсупов.
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