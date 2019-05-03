Футбол
«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенстваМатч ТВ вчера в 10:54
«Ахмат» на своем поле уступил «Зениту» в матче 27-го тура чемпионата России среди молодежных команд. У победителей отличились Максим Левин, Даниил Князев и Владислав Молчан. В составе хозяев точный удар на счету Магомеда-Эми Хакиева.
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