«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенстваМатч ТВ вчера в 10:54

«Ахмат» на своем поле уступил «Зениту» в матче 27-го тура чемпионата России среди молодежных команд. У победителей отличились Максим Левин, Даниил Князев и Владислав Молчан. В составе хозяев точный удар на счету Магомеда-Эми Хакиева.

«Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства

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