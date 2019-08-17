Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате РоссииСпорт-Экспресс вчера в 13:56
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура премьер-лиги (0:0). На 7-й минуте грозненцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Ризван Уциев за фол против хавбека Александра Ерохина. «Зенит» набрал 14 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.
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Наука
Мутантные черви оказались очень восприимчивы к обезболивающим опиоидам
Огромные мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
Стало известно, как израильские F-35 обманывают C-300 и С-400
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Обновлено вчера в 21:07
Политика
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Обновлено 15 августа в 09:21
Происшествия
Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре
Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В ДТП на автодороге Петродворец-Кейкино погиб мужчина
Происшествие случилось на 55 километре автодороги Петродворец-Кейкино в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как и американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Единоборства
Нейт Диас победил Энтони Петтиса решением судей
В третьем раунде Диас донес несколько точных ударов коленями в голову из клинча, и Петтис был близок к досрочному поражению, но сумел выстоять.
Обновлено в 00:22
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
National Interest оценил развитие российского флота
В качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Американские санкции принесли России $1 млрд
Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы вырос спрос на нефть из России, это позволило российским экспортерам в период с ноября по июль дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн.
Обновлено 16 августа в 04:00
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Кино
Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 20:26
Музыка
В Херсонесе сегодня состоится закрытие III международного фестиваля оперы и балета
Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника, участниками фестиваля станут солисты, объединенный симфонический оркестр Севастополя и Москвы, дирижёр — Фабио Мастранджело.
Обновлено вчера в 07:54
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Технологии
YouTube Originals станет бесплатным с 24 сентября
Новая модель «freemium» для оригинального контента, предоставляемого сервисом YouTube, начнет действовать после 24 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:32
Теннис
Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области — МЧС
В Ростовской области на реке Дон сел на мель сухогруз с пшеницей на борту. ЧП произошло сегодня, 18 августа, в Азовском районе.
Обновлено в 02:26
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено вчера в 14:14