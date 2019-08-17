«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура премьер-лиги (0:0). На 7-й минуте грозненцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Ризван Уциев за фол против хавбека Александра Ерохина. «Зенит» набрал 14 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

Экономика Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5% В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.

Космос Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а» Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".

Космос Дизайнеры создали чемодан для космических туристов Дизайнеры не забыли и о невесомости, поэтому чемодан имеет электромагнитную опорную плиту: его можно прикрепить к полу или стенам и даже зарядить ваш телефон через индуктивное зарядное поле.

Происшествия В Стамбуле при наводнении погиб человек Мощные ливни в Стамбуле привели к сильному наводнению, один человек погиб, передает агентство Associated Press и турецкое ТВ.

Футбол Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.

Гаджеты Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.

Футбол «Вильярреал» сыграл вничью с «Гранадой» в матче Примеры "Вильярреал" сыграл вничью с "Гранадой" в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Происшествия В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.

Баскетбол Предварительный состав сборной США на ЧМ-2019 сокращен до 13 игроков На стадии первого группового этапа ЧМ-2019 сборная США сыграет с командами Турции, Японии и Чехии.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Наука Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.

Кино «Отпуск» взял приз за лучшую режиссуру на фестивале в Швейцарии Жюри присудило ленте приз за лучшую режиссуру в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).

Энергетика Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.

Армия и оружие В ООН заявили о готовности способствовать переходному процессу в Судане В ООН готовы способствовать переходному процессу в Судане, сообщается в заявлении официального представителя Генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

Происшествия Филадельфийскому стрелку предъявили обвинение Прокуратура в американском штате Пенсильвания предъявила обвинения 36-летнему Моррису Хиллу, который вёл стрельбу в Филадельфии и ранил шестерых полицейских.

Политика Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград «Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.