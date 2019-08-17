«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура премьер-лиги (0:0). На 7-й минуте грозненцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Ризван Уциев за фол против хавбека Александра Ерохина. «Зенит» набрал 14 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

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