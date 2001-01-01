Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате РоссииНевские Новости 14:02

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
В шестом туре чемпионата России Зенит принимал грозненский Ахмат. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В матче с "Ахматом" Сергей Семак не смог рассчитывать на помощь Себастьяна Дриусси и Малкома.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом». Грозненцы почти весь матч провели в меньшинстве

Советский спорт13:57

«Класс» Семака судье и трогательный Барриос с дочкой. Фото ничьей в Питере

Чемпионат16:25

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС13:59

Незащитанный гол и унылые нули на «Зенит-Арене», «Зенит» в большинстве не смог одолеть «Ахмат»

Sport.ru13:59

Жирков признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Ахмат»

Матч ТВ14:19

Болельщики «Зенита» скандировали «Судья – гондон» во втором тайме матча с «Ахматом»

Sports.ru14:14

Рашид Рахимов: «Удаления не было. Это желтая, а не красная»

Спорт-Экспресс14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Здоровье

Мистики в реалиях: Арнольд из Виллановы

У уроженца испанской провинции Валенсия Арнольда из Виллановы (Arnaud de Villeneuve) множество имен.
Обновлено в 16:40
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Гаджеты

Видеокарты Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610, похоже, основаны на GPU родом из 2013 года

Как известно, ребрендинг затрагивает не только названия видеокарт, но и названия GPU, так что имён у тех графических процессорах, которые лежат в основе Radeon 625, Radeon 620 и Radeon 610 было немало.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Футбол

Григорян: «Сильное оружие „Тамбова“ превратилось в гол в свои ворота»

Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота.
Обновлено в 11:48
Футбол

Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Обновлено в 17:07
Авто

Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео

Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
Обновлено в 01:35
Происшествия

Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре

На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Политика

В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17

Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено в 16:29
Политика

О чем Кадыров разговаривал с Путиным после убийства отца

Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

Обновлено в 17:58
Гаджеты

Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41

Обновлено вчера в 09:16
Политика

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции проходит в Москве в субботу.
Обновлено в 09:57
Гаджеты

Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS

Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Общество

В Совфеде оценили идею Минздрава штрафовать работников за курение

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минздрава бороться с курением на работе посредством штрафов и системы поощрений.
Обновлено в 16:18
Политика

Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

Обновлено в 12:15
Транспорт

Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю

В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском

Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.
Обновлено в 08:31
Политика

Треть британцев поддержала Brexit без сделки

«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12
Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Политика

Глава МИД Польши: войска США на территории страны сдержат Россию

Министр МИД Польши Яцек Чапутович считает, что размещение американский войск на территории страны поможет сдерживать российскую сторону.
Обновлено в 02:36
Политика

Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN

Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол

«Аякс» победил «Венло» в чемпионате Голландии

В матче 3-го тура чемпионата Голландии "Аякс" победил "Венло" со счетом 4:1.
Обновлено в 14:56
Авто

Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар по прозвищу «огурец»

Семь лет назад отреставрированный заводскими специалистами кабриолет S 680 парижского ателье Jacques Saoutchik стал победителем Конкурса элегантности в Пеббл-бич.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма

Археологи обнаружили на некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью погребение греческой колонизации Крымского полуострова.
Обновлено в 17:12
Кино

О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм

Обновлено в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное