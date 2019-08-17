В шестом туре чемпионата России Зенит принимал грозненский Ахмат. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В матче с "Ахматом" Сергей Семак не смог рассчитывать на помощь Себастьяна Дриусси и Малкома.

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

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