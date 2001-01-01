Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате РоссииНевские Новости 14:02

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
В шестом туре чемпионата России Зенит принимал грозненский Ахмат. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В матче с "Ахматом" Сергей Семак не смог рассчитывать на помощь Себастьяна Дриусси и Малкома.
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