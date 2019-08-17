Тренерский штаб петербуржцев объявил стартовый состав на игру. Сегодня петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги встретится с грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые опубликовали на официальном сайте стартовый состав команды.

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ахматом»

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Политика Порошенко рассказал о «страхах» России Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что ничто так не пугает Россию, как единство и решительность Украины.

Шоу-бизнес Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Общество Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.

Происшествия Появилось видео из салона севшего в поле самолета А321 Следственный комитет России опубликовал видео из салона самолета «Уральских авиалиний» A321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Кино Московский режиссер получил приз кинофестиваля в Локарно Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).

Космос «Роскосмос» разработал способ маскировки спутников Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.

Происшествия В Перми автобус врезался в здание В Перми автобус врезался в угол магазина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.