Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ахматом»Невские Новости 11:02
Тренерский штаб петербуржцев объявил стартовый состав на игру. Сегодня петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги встретится с грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые опубликовали на официальном сайте стартовый состав команды.
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Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
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«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив на двоих 8 мячей
«Вильярреал» и «Гранада» во 1-м туре чемпионата Испании в очном поединке забили 8 голов.
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Появилось видео из салона севшего в поле самолета А321
Следственный комитет России опубликовал видео из салона самолета «Уральских авиалиний» A321, совершившего экстренную посадку в кукурузном поле.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
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