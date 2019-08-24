Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»РИА Новости 11:32

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Гол забил Даниил Фомин (79-я минута). "Зенит" потерпел первое поражение в текущем чемпионате России и во второй игре подряд не смог победить. С 14 очками петербуржцы лидируют в турнирной таблице.
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