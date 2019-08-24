Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0. Гол забил Даниил Фомин (79-я минута). "Зенит" потерпел первое поражение в текущем чемпионате России и во второй игре подряд не смог победить. С 14 очками петербуржцы лидируют в турнирной таблице.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.

Общество Несколько оппозиционеров были задержаны на проспекте Сахарова в Москве На проспекте Академика Сахарова в Москве были задержаны несколько активистов, которые отправились туда на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили гражданские активисты.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Футбол «Фенербахче» хочет арендовать Боатенга Стамбульский «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, утверждает Takvim.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Футбол «Челси» обыграл «Норвич», одержав первую победу при Лэмпарде У хозяев поля отличились Тодд Кантвелл и Теэму Пукки. Таким образом, Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси».

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Политика The Guardian перестала считать Крым российским Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

Происшествия В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321 В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.

Происшествия Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против демонстрантов Полицейские в Гонконге впервые за 10 дней применили слезоточивый газ против радикально настроенных демонстрантов.

Политика Правительство ФРГ потребовало удалить сайт «Миротворец» Правительство Германии обсуждает с Украиной ситуацию с сайтом «Миротворец», призывая принять меры для его удаления.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.