Футбол
«Зенит» потерпел поражение от «Славии»
«Зенит» потерпел поражение от «Славии»REGNUMвчера в 23:30
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Эден Арена
Милан Шкода
|25′
Яромир Змргал
|32′
|37′
Эльмир Набиуллин
Мирослав Стох
|41′
|46′
Эльмир Набиуллин
Роберт Мак
|46′
Антон Заболотный
Себастьян Дриусси
|67′
Эрнани
|73′
Олег Шатов
Далер Кузяев
Милан Шкода
Ибраим Траоре
|85′
Мирослав Стох
|86′
Мирослав Стох
Михал Фридрих
|90′
Ярослав Зелены
Александру Бэлуцэ
|90′+2′
Славия (Прага)
Расстановка 4‑3‑3
1
Колар
5
Цоуфал
15
Кудела
13
Нгадеу-Нгаджуи
20
Бэлуцэ
10
Гушбауэр
9
Олайинка
22
Соучек
25
Фридрих
27
Траоре
8
Змргал
41
Кержаков
30
Маммана
23
Мевля
13
Нету
19
Смольников
10
Маркизио
8
Краневиттер
33
Эрнани
20
Мак
11
Дриусси
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
«Зенит» потерпел поражение от «Славии» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:2. Счёт в матче открыл полузащитник «Славии» Яромир Змрхаль на 32-й минуте.
REGNUMвчера в 23:30
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