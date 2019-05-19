«Зенит» уступил «Ростову» с минимальным счетомТелеканал Санкт-Петербург вчера в 14:02

Сине-бело-голубые держались довольно хорошо, Михаил Кержаков несколько раз спасал ворота от опасных ударов. Сегодняшний поединок ничего для зенитовцев не решал. Они досрочно стали чемпионами России и подтвердили свой титул в матче с ЦСКА, который прошел на стадионе в Петербурге.

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